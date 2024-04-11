В Саратове пройдет фотовыставка «В зоне СВО»

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11 апреля в 14:00 на площадке Штаба общественной поддержки (ул. Дзержинского 7/11 а) состоится открытие выставки военного фотографа Максимилиана Ханыгина и его работ из серии «В зоне СВО»Максимилиан Ханыгин родился в Саратове. Является магистрантом СГУ кафедры социальных коммуникаций юридического факультета. Фотографией занимается с 2012 года. Является членом Союза журналистов России.Его работы принимали участие во выставках и международных фотоконкурсах.Выставка организована при участии проекта «Женское движение Единой России».