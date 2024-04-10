В Саратове открыт научно-исследовательский центр ветеринарной фармацевтики

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Фармацевтическая компания НИТА-ФАРМ в Саратове ввела в эксплуатацию новый научно-исследовательский центр.Площадь комплекса превышает 800 кв. м. В нем размещены лаборатории для поиска и разработки лекарственных средств с актуальными составами и формами выпуска. Специалисты компании изучают возможности повышения биодоступности препаратов и достижения максимального терапевтического эффекта. В структуру также входит виварий для проведения полного спектра исследований и контроля производственных серий по показателям безопасности.В компании назвали открытие собственного научно-исследовательского центра продолжением технологического развития. В 2023 году был запущен в работу новый цех фасовки, маркировки и упаковки инъекционных форм.