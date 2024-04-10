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В Год семьи 43 многодетные семьи будут обеспечены автотранспортом

Новости
В Год семьи 43 многодетные семьи будут обеспечены автотранспортом


Сегодня на заседании областного парламента депутаты поддержали внесение поправок в областной бюджет, в том числе 18 млн руб. дополнительно выделено на приобретение автомобилей для многодетных семей, в которых воспитываются семь и более детей.

Напомним, Саратовская область входит в число 19 субъектов Российской Федерации, в которых для многодетных семей предусмотрено право на обеспечение автотранспортом.

В Год семьи в Саратовской области все многодетные семьи, стоящие на учете на получение автомобиля, будут обеспечены микроавтобусами. Такое право имеют 43 семьи. В настоящее время уже заключены контракты на приобретение 37 микроавтобусов.

«Инициатива губернатора Романа Викторовича Бусаргина по выделению дополнительных средств на автотранспорт для многодетных семей позволит в этом году полностью закрыть эту потребность. В нашем регионе такое количество автомобилей будет приобретено впервые. Это решение полностью соответствует целям и задачам Указа Президента Владимира Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей», принятого в начале этого года», – подчеркнул министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

Как отметили в министерстве труда и социальной защиты области, учреждения социальной поддержки населения проводят работу по персональному адресному сопровождению каждой семьи по получению этой меры поддержки.