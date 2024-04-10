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Сегодня на базе Лицея-интерната 64 прошла региональная стратегическая сессия «Навигация детства в Год семьи в России: приоритеты, направления и технологии деятельности»Более 150 советников директоров по воспитанию, представителей родительского сообщества и заместителей директоров по воспитательной работе собрались на площадке Лицея, чтобы наметить векторы развития воспитательной среды на территории региона в предстоящий год, объявленный Президентом нашей страны Годом семьи.После церемонии открытия участники начали работу на тематических секциях, где обсудили план воспитательной работы с учетом приоритетов проведения Года семьи, а также способы вовлечения родительской общественности в воспитательный процесс. Советники директоров по воспитанию посетили переговорную площадку «Новые практики партнерства и социального проектирования в сфере продвижения традиционных семейных ценностей в детской и молодежной среде», а родители школьников региона – экспертную площадку «Содействие формированию ответственного родительства: комплексные меры и механизмы поддержки семейного воспитания».Заместители директоров по воспитательной работе рассмотрели воспитание детей и молодежи в духе уважения к традиционным семейным ценностям вместе с лучшими специалистами области.Итогом региональной стратегической сессии стало формирование банка идей, предложений и прорывных решений по обновлению и совершенствованию практики воспитания детей и молодежи.