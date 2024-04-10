Правительство утвердило постановления об увеличении размера выплат за классное руководство и кураторство

просмотров: 91

Соответствующие постановления подписал Михаил Мишустин.С 1 марта размер таких ежемесячных выплат увеличен с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. На эти цели в 2024 году из федерального бюджета будет выделено почти 3 млрд рублей.Вопрос повышения выплат для классных руководителей и кураторов был затронут в ходе отчета правительства в Государственной Думе 3 апреля. Михаил Мишустин указал на огромную ответственность, которая лежит на таких педагогах, и назвал их настоящими наставниками для своих подопечных.Также глава правительства отметил, что по поручению Президента с 1 сентября ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей станут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. В общей сложности это коснется около 37 тыс. сотрудников.