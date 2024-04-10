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Правительство утвердило постановления об увеличении размера выплат за классное руководство и кураторство

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По поручению Президента РФ вдвое увеличен размер ежемесячных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах в населенных пунктах, где живет менее 100 тыс. человек.

Соответствующие постановления подписал Михаил Мишустин.

С 1 марта размер таких ежемесячных выплат увеличен с 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. На эти цели в 2024 году из федерального бюджета будет выделено почти 3 млрд рублей.

Вопрос повышения выплат для классных руководителей и кураторов был затронут в ходе отчета правительства в Государственной Думе 3 апреля. Михаил Мишустин указал на огромную ответственность, которая лежит на таких педагогах, и назвал их настоящими наставниками для своих подопечных.

Также глава правительства отметил, что по поручению Президента с 1 сентября ежемесячную надбавку в размере 5 тыс. рублей станут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. В общей сложности это коснется около 37 тыс. сотрудников.