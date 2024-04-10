Министерство транспорта и дорожного хозяйства области будет реорганизовано

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Ведомство будет преобразовано в министерство транспорта, которое будет курировать работу транспортного комплекса и в министерство дорожного хозяйства. Последнее займётся вопросами ремонта и строительства дорог и всеми сопутствующими направлениями.Должность министра транспорта и дорожного хозяйства в составе правительства будет упразднена. Будут учреждены следующие должности: министр дорожного хозяйства и министр транспорта, соответственно.Напомним, о необходимости разделения министерства транспорта и дорожного хозяйства на два ведомства глава региона сообщил депутатам областной думы во время отчета о работе регионального правительства. Роман Бусаргин подчеркнул, что эта системная мера принимается в связи с растущими объёмами работ в отрасли. Это и строительство магистралей, и реализация проектов по развитию транспортной сферы.«Объем работ очень большой, по всем направлениям должно быть пристальное внимание. Первое ведомство займётся дорожным хозяйством, второе – транспортом. Вопрос долго анализировался и прорабатывался»,- сказал губернатор.