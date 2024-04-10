Министерство транспорта и дорожного хозяйства области будет реорганизовано
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о реорганизации министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
Ведомство будет преобразовано в министерство транспорта, которое будет курировать работу транспортного комплекса и в министерство дорожного хозяйства. Последнее займётся вопросами ремонта и строительства дорог и всеми сопутствующими направлениями.
Должность министра транспорта и дорожного хозяйства в составе правительства будет упразднена. Будут учреждены следующие должности: министр дорожного хозяйства и министр транспорта, соответственно.
Напомним, о необходимости разделения министерства транспорта и дорожного хозяйства на два ведомства глава региона сообщил депутатам областной думы во время отчета о работе регионального правительства. Роман Бусаргин подчеркнул, что эта системная мера принимается в связи с растущими объёмами работ в отрасли. Это и строительство магистралей, и реализация проектов по развитию транспортной сферы.
«Объем работ очень большой, по всем направлениям должно быть пристальное внимание. Первое ведомство займётся дорожным хозяйством, второе – транспортом. Вопрос долго анализировался и прорабатывался»,
- сказал губернатор.
Ведомство будет преобразовано в министерство транспорта, которое будет курировать работу транспортного комплекса и в министерство дорожного хозяйства. Последнее займётся вопросами ремонта и строительства дорог и всеми сопутствующими направлениями.
Должность министра транспорта и дорожного хозяйства в составе правительства будет упразднена. Будут учреждены следующие должности: министр дорожного хозяйства и министр транспорта, соответственно.
Напомним, о необходимости разделения министерства транспорта и дорожного хозяйства на два ведомства глава региона сообщил депутатам областной думы во время отчета о работе регионального правительства. Роман Бусаргин подчеркнул, что эта системная мера принимается в связи с растущими объёмами работ в отрасли. Это и строительство магистралей, и реализация проектов по развитию транспортной сферы.
«Объем работ очень большой, по всем направлениям должно быть пристальное внимание. Первое ведомство займётся дорожным хозяйством, второе – транспортом. Вопрос долго анализировался и прорабатывался»,
- сказал губернатор.