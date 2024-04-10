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В Федоровском районе заменят более 11 тысяч метров водопроводных сетей

Новости
В Федоровском районе заменят более 11 тысяч метров водопроводных сетей


По региональной программе губернатора Романа Бусаргина по водообеспечению жителей сельских поселений проводится масштабная работа по модернизации систем водоснабжения. На ремонт систем водоснабжения и очистки источников в 2024 году предусмотрено финансирование в 211 млн рублей.

На выделенные средства в Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и Питерском районах запланировано проведение мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и реконструкции систем водоснабжения. Работы позволят улучшить качество водоснабжения для более 70 тысяч человек.

«В этом году в Федоровском районе по программе планируется осуществить перекладку 11,8 км водопровода диаметрами от 63 до 110 мм. Это позволит улучшить качество подаваемого ресурса для более 10,7 тысяч жителей района», - отмечает глава Федоровского муниципального района Алексей Стрельников.