В Федоровском районе заменят более 11 тысяч метров водопроводных сетей

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По региональной программе губернатора Романа Бусаргина по водообеспечению жителей сельских поселений проводится масштабная работа по модернизации систем водоснабжения. На ремонт систем водоснабжения и очистки источников в 2024 году предусмотрено финансирование в 211 млн рублей.На выделенные средства в Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и Питерском районах запланировано проведение мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и реконструкции систем водоснабжения. Работы позволят улучшить качество водоснабжения для более 70 тысяч человек.«В этом году в Федоровском районе по программе планируется осуществить перекладку 11,8 км водопровода диаметрами от 63 до 110 мм. Это позволит улучшить качество подаваемого ресурса для более 10,7 тысяч жителей района», - отмечает глава Федоровского муниципального района Алексей Стрельников.