Дмитрий Пьяных об отчете Губернатора: «Глава региона подвел итоги за прошлый год и обозначил перспективы развития»

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«В своем отчете Губернатор обозначил вопросы, касающиеся улучшения качества жизни граждан, сказал о перспективах. Это - ключевой момент, консолидирующий все парламентские фракции. Каждый депутат действует, исходя из позиции, что наши решения должны повышать уровень жизни в регионе.Одна из ключевых фраз, которая прозвучала в ходе отчета, - то, что бюджет региона нацелен на развитие области. Развитие - это новые предприятия, создание рабочих мест, реализация проектов. В этом плане мы подняли важную, на наш взгляд, проблему - качество составления проектной документации и планирования работ. Это напрямую влияет на судьбу важных для людей проектов и на мнение жителей о них. Также была поднята тема оттока населения из региона. И здесь отмечу, что необходимо усиливать информирование граждан о существующих в области мерах поддержки», - подчеркнул парламентарий.