Рост экономики Саратовской области составил 2,8%

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Рост экономики Саратовской области, по предварительным данным, составил по итогам 2023 года 2,8%, а рост индекса промышленного производства - 3,4%. Вот, о чем говорят эти цифры :◾️все негативные явления, связанные с объективными причинами, полностью преодолены;◾️реализуется потенциал роста. Причем, в очень сжатые сроки и даже быстрее, чем прогнозировали эксперты.Ещё немного статистики :✅валовой региональный продукт на уровне 1 трлн 272 млрд рублей;✅ по производству электроэнергии регион занимает 7-е место в стране.✅ впервые с 2014 года растет численность работающих в промышленности. Сейчас это пятая часть от занятых в экономике.;✅саратовские предприятия импортозаместили 62 вида продукции. Начиная от гидравлической системы для первого в России самосвала-беспилотника и запчастей для отечественного автопрома, заканчивая медицинским оборудованием.✅ объем инвестиций за прошлый год превысил 286 млрд рублей. Саратовская область заняла 1 место по темпу роста этого показателя в Приволжском федеральном округе;✅регион входит в топ-15 субъектов России с лучшим инвестиционным климатом. За 2023 год завершена реализация сорока трех крупных инвестпроектов;✅ уровень безработицы находится на минимальном уровне за последние 10 лет – 0,4%.