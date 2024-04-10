10 апреля 2024 СРЕДА
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18:00 | 10 апреля
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17:00 | 10 апреля
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16:30 | 10 апреля
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16:00 | 10 апреля
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14:33 | 10 апреля
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13:00 | 10 апреля
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12:00 | 10 апреля
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Рост экономики Саратовской области составил 2,8%

Новости
Рост экономики Саратовской области составил 2,8%

Рост экономики Саратовской области, по предварительным данным, составил по итогам 2023 года 2,8%, а рост индекса промышленного производства - 3,4%. Вот, о чем говорят эти цифры :

Рост экономики Саратовской области составил 2,8%

◾️все негативные явления, связанные с объективными причинами, полностью преодолены;
◾️реализуется потенциал роста. Причем, в очень сжатые сроки и даже быстрее, чем прогнозировали эксперты.

Ещё немного статистики :
✅валовой региональный продукт на уровне 1 трлн 272 млрд рублей;
✅ по производству электроэнергии регион занимает 7-е место в стране.
✅ впервые с 2014 года растет численность работающих в промышленности. Сейчас это пятая часть от занятых в экономике.;
✅саратовские предприятия импортозаместили 62 вида продукции. Начиная от гидравлической системы для первого в России самосвала-беспилотника и запчастей для отечественного автопрома, заканчивая медицинским оборудованием.
✅ объем инвестиций за прошлый год превысил 286 млрд рублей. Саратовская область заняла 1 место по темпу роста этого показателя в Приволжском федеральном округе;
✅регион входит в топ-15 субъектов России с лучшим инвестиционным климатом. За 2023 год завершена реализация сорока трех крупных инвестпроектов;
✅ уровень безработицы находится на минимальном уровне за последние 10 лет – 0,4%.