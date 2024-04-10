В Дергачевском районе осуждена мать за причинение смерти по неосторожности трем малолетним детям

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Она признана виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Установлено, что в ночь с 10 на 11 сентября 2023 года подсудимая на полу в прихожей своей квартиры на ул. Льва Толстого р.п. Дергачи оставила источник открытого пламени и источник зажигания малой мощности продолжительного воздействия, после чего закрыв входную дверь, ушла в соседнюю квартиру.В указанное время в квартире без присмотра остались трое малолетних детей. В этот момент в жилище произошло возгорание, которое привело к задымлению комнат, что повлекло смерть детей от отравления угарным газом.Суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.В настоящее время законность приговора проверяется.