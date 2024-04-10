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В Дергачевском районе осуждена мать за причинение смерти по неосторожности трем малолетним детям

Новости
Прокуратура Дергачевского района в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы.




Она признана виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Установлено, что в ночь с 10 на 11 сентября 2023 года подсудимая на полу в прихожей своей квартиры на ул. Льва Толстого р.п. Дергачи оставила источник открытого пламени и источник зажигания малой мощности продолжительного воздействия, после чего закрыв входную дверь, ушла в соседнюю квартиру.
В указанное время в квартире без присмотра остались трое малолетних детей. В этот момент в жилище произошло возгорание, которое привело к задымлению комнат, что повлекло смерть детей от отравления угарным газом.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

В настоящее время законность приговора проверяется.