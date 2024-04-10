10 апреля 2024 СРЕДА
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18:00 | 10 апреля
Навигация детства в Год семьи в России: приоритеты, направления и технологии деятельности
17:00 | 10 апреля
Правительство утвердило постановления об увеличении размера выплат за классное руководство и кураторство
16:30 | 10 апреля
В Саратове открыт научно-исследовательский центр ветеринарной фармацевтики
16:00 | 10 апреля
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области будет реорганизовано
15:28 | 10 апреля
В Год семьи 43 многодетные семьи будут обеспечены автотранспортом
15:00 | 10 апреля
В Федоровском районе заменят более 11 тысяч метров водопроводных сетей
14:33 | 10 апреля
Дмитрий Пьяных об отчете Губернатора: «Глава региона подвел итоги за прошлый год и обозначил перспективы развития»
13:00 | 10 апреля
Агропромышленный комплекс - одно из преимуществ Саратовской области
12:00 | 10 апреля
Рост экономики Саратовской области составил 2,8%
11:00 | 10 апреля
В Дергачевском районе осуждена мать за причинение смерти по неосторожности трем малолетним детям
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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Жители Казани увидели уникальные экспонаты Саратовского областного музея краеведения

Новости
Жители Казани увидели уникальные экспонаты Саратовского областного музея краеведения

Саратовский областной музей краеведения стал одним из участников выставки «Города не исчезают. История Укека в находках», которая проходит в Музее-заповеднике «Казанский Кремль». Она посвящена истории города Укека – одного из крупнейших городов Золотой Орды, основанного в середине XIII века на берегу Волги в районе современного Саратова.

- Музей предоставил для выставки более 150 предметов из своих фондов, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Это находки с Увекского городища, обнаруженные в ходе раскопок, проводившихся с начала XX века. Среди наиболее значимых – кашинные поливные чаши и сосуды, сделанные, предположительно, в средневековой Сирии или Египте; красноглиняные поливные миски, изготовленные на территории Крымского полуострова. Экспонируются более 40 глиняных сфероконусов – сосудов для транспортировки и хранения химических реактивов, в первую очередь ртути. Часть из них, вероятно, изготовлена на территории Испании. Из «неразгаданных загадок» Укека представлена стенка красноглиняного сосуда с арабографической надписью черной тушью, до сих пор не прочтенной и не соотнесенной с языковой группой средневекового арабского мира. Представлены уникальные шелковые мешочки и чехол для зеркала, отреставрированные московскими специалистами.