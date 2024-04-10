Жители Казани увидели уникальные экспонаты Саратовского областного музея краеведения

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Саратовский областной музей краеведения стал одним из участников выставки «Города не исчезают. История Укека в находках», которая проходит в Музее-заповеднике «Казанский Кремль». Она посвящена истории города Укека – одного из крупнейших городов Золотой Орды, основанного в середине XIII века на берегу Волги в районе современного Саратова.- Музей предоставил для выставки более 150 предметов из своих фондов, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Это находки с Увекского городища, обнаруженные в ходе раскопок, проводившихся с начала XX века. Среди наиболее значимых – кашинные поливные чаши и сосуды, сделанные, предположительно, в средневековой Сирии или Египте; красноглиняные поливные миски, изготовленные на территории Крымского полуострова. Экспонируются более 40 глиняных сфероконусов – сосудов для транспортировки и хранения химических реактивов, в первую очередь ртути. Часть из них, вероятно, изготовлена на территории Испании. Из «неразгаданных загадок» Укека представлена стенка красноглиняного сосуда с арабографической надписью черной тушью, до сих пор не прочтенной и не соотнесенной с языковой группой средневекового арабского мира. Представлены уникальные шелковые мешочки и чехол для зеркала, отреставрированные московскими специалистами.