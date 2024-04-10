10 апреля 2024 СРЕДА
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Трое школьников представят регион в финале самого масштабного литературного конкурса

Новости
Трое школьников представят регион в финале самого масштабного литературного конкурса

Во Дворце творчества детей и молодежи им.О.П.Табакова прошел региональный этап конкурса «Живая классика», который собрал более 60 лучших чтецов Саратовской области.

В конкурсе принимали участие подростки от 10 до 17 лет, прошедшие несколько этапов отбора.

Победителями регионального этапа конкурса стали:

-Арина Великая (СОШ «Патриот» с кадетскими классами им. Ю.М. Дейнеко г. Энгельс);

-Артём Баженов (СОШ №2 им. В.А. Коновалова пос. Светлый);

-Евгений Динкель (Дворец творчества детей и молодежи им.О.П.Табакова г. Саратов).

Трое победителей с 4 по 24 мая отправятся в Международный детский центр «Артек» представлять регион в финале самого масштабного литературного конкурса юных чтецов «Живая классика».