Трое школьников представят регион в финале самого масштабного литературного конкурса

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Во Дворце творчества детей и молодежи им.О.П.Табакова прошел региональный этап конкурса «Живая классика», который собрал более 60 лучших чтецов Саратовской области.В конкурсе принимали участие подростки от 10 до 17 лет, прошедшие несколько этапов отбора.Победителями регионального этапа конкурса стали:-Арина Великая (СОШ «Патриот» с кадетскими классами им. Ю.М. Дейнеко г. Энгельс);-Артём Баженов (СОШ №2 им. В.А. Коновалова пос. Светлый);-Евгений Динкель (Дворец творчества детей и молодежи им.О.П.Табакова г. Саратов).Трое победителей с 4 по 24 мая отправятся в Международный детский центр «Артек» представлять регион в финале самого масштабного литературного конкурса юных чтецов «Живая классика».