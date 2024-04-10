Трое школьников представят регион в финале самого масштабного литературного конкурса
Во Дворце творчества детей и молодежи им.О.П.Табакова прошел региональный этап конкурса «Живая классика», который собрал более 60 лучших чтецов Саратовской области.
В конкурсе принимали участие подростки от 10 до 17 лет, прошедшие несколько этапов отбора.
Победителями регионального этапа конкурса стали:
-Арина Великая (СОШ «Патриот» с кадетскими классами им. Ю.М. Дейнеко г. Энгельс);
-Артём Баженов (СОШ №2 им. В.А. Коновалова пос. Светлый);
-Евгений Динкель (Дворец творчества детей и молодежи им.О.П.Табакова г. Саратов).
Трое победителей с 4 по 24 мая отправятся в Международный детский центр «Артек» представлять регион в финале самого масштабного литературного конкурса юных чтецов «Живая классика».