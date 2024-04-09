Сегодня стартует Второй всероссийский фестиваль патриотических спектаклей «ZА ЖИЗНЬ!»

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С 9 по 12 апреля 2024 состоится Второй всероссийский фестиваль патриотических спектаклей «ZА ЖИЗНЬ!»Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 9 апреля в 18.00 на сцене Саратовского областного театра оперетты.Организаторами фестиваля выступают министерство культуры Саратовской области, Саратовский областной театр оперетты при поддержке Ассоциации музыкальных театров и благотворительного фонда содействия спортивному и патриотическому воспитанию «Защитник».В программу фестиваля войдут спектакли театров из Самарской, Волгоградской, Воронежской, Пензенской, Саратовской областей, а также Луганской Народной Республики.Сегодня свои спектакли представят Вольский драматический театр - «Серая зона Донбасса» Ю.Васина и Луганский академический музыкально - драматический театр - «Нам всем досталась одна роль» А. Колкера.