В Саратове прошёл Первый открытый фестиваль среди детей

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В Саратове прошёл I открытый Фестиваль среди детей до 13 лет и Первенство муниципального образования г.Саратов по армейскому рукопашному бою среди юношей 15-17 лет, посвященные памяти погибших земляков-участников СВОВ турнире приняли участие более 250 спортсменов в составе 17 команд.В торжественном открытии турнира принял участие командир 22 гвардейской Донбасской тяжёлой бомбардировачной авиационной дивизии, гвардии генерал-майор Николай Варпахович, заместитель Предстедателя Общественной палаты Саратовской области, Руководитель регионального отделения «Боевое Братство» - Сергей Авезниязов, действующий военнослужащий 22 ТБАД, гвардии майор Александр Кокаев, Руководитель регионального фонда "Защитники Отечества" - Денис Белоусов.Рафиль Бахтеев, председатель президиума федерации армейского рукопашного боя Саратовской области, был награжден медалью «За большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи».