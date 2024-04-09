На саратовском стенде на ВДНХ проходит праздничная программа ко Дню космонавтики

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В Москве на площадке стенда Саратовской области на международной выставке-форуме «Россия» стартовал цикл мероприятий, посвященных космической тематике.12 апреля - значимый день для всех жителей нашей планеты, но у саратовцев к нему особое отношение. Именно в Саратове студент индустриального техникума Юрий Гагарин впервые поднялся в небо на учебном самолете. И именно на саратовскую землю он вернулся из своего легендарного космического полета.6 апреля на площадке летнего кинотеатра на стенде прошли тематические лекции, квизы и мастер-классы на космическую тематику. Кроме того, гости выставки смогли услышать особенную «космическую» музыку на ханге и создать собственный уникальный видеоролик при помощи селфи-спинера.12 апреля саратовский стенд станет одной из ключевых праздничных локаций выставки. Помимо прочего, областной музей краеведения представит редкие фото участников первого отряда космонавтов, проходивших специальную подготовку на саратовской земле, специалисты музея расскажут, насколько тесно регион исторически связан с космической промышленностью. Представители вузов представят наиболее полную информацию о современном развитии космических технологий и профессиях космической отрасли, которые можно получить в саратовских учебных заведениях.