Педагоги области рассказали об использовании 3D-технологий в образовании на международной выставке-форуме «Россия»

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С 12 марта по 12 апреля на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ походит Фестиваль профессий, основная цель которого показать многообразие современного рынка труда, помочь молодым ребятам, которые только определяются с будущей профессией или первым местом работы, подобрать оптимальный вариант.5 апреля в павильоне «С» Минтруда РФ на экспозиции «Семья. Работа. Долголетие» был представлен стенд Саратовской области «Вместе строим будущее. От 3D к 4D!».Преподаватели Энгельсского промышленно-экономического колледжа Евгения Петрушкова и Владимир Красильников рассказали посетителям выставки о трехмерном моделировании.Данная технология позволяет создавать виртуальные трехмерные объекты и сцены, используемые в различных областях, таких как инженерия, архитектура, медицина и игровая индустрия.Педагоги также продемонстрировали опыт использования 3D-технологий в образовании и 4D-производстве в колледже, а также опыт работы по 3D-технологиям для трех поколений - от 8 до 86 лет, влияющий на повышение эффективности, качества и конкурентоспособности будущего специалиста. С помощью аддитивных технологий можно создавать сложные и легкие компоненты, которые трудно или невозможно изготовить традиционными методами.Для посетителей выставки был организован мастер-класс по 3D-сборке, который показывает важность каждого звена конструкции механизма, специалиста, промышленности, страны.