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Раритетные «внеземные» экспонаты представлены на выставке «Байконур: космическая коллекция»

Новости
Раритетные «внеземные» экспонаты представлены на выставке «Байконур: космическая коллекция»

9 апреля в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Байконур: космическая коллекция». На ней представлены фотографии, книги и предметы, которые недавно передал музею Алексей Кузьмин – начальник Центра профессиональной подготовки им. Героя России майора милиции В.А. Тинькова. Материалы поступили благодаря содействию депутата Саратовской областной Думы Вячеслава Калинина.

Космодром Байконур – уникальный научно-технический комплекс, с деятельностью которого связаны многие события отечественной и мировой космонавтики.

- Алексей Кузьмин передал в музей фотографии запусков космических ракетных комплексов, а также макеты космического корабля «Союз» и ракеты-носителя «Протон», которые представлены на выставке, - рассказала министр культуры Наталия Щелканова. - Интерес вызывают фотоматериалы о советском орбитальном корабле-ракетоплане «Буран». Его первый и единственный космический полет состоялся 15 ноября 1988 г. в автоматическом режиме, без экипажа на борту. На выставке представлено окно ракетоплана «Буран», а также плитка теплозащиты. Эта уникальная «броня» должна была предотвратить повреждение поверхности корабля и его оборудования при прохождении на гиперзвуковой скорости сквозь плотные слои атмосферы во время возвращения на Землю.

Часть фотоматериалов и экспонатов рассказывает о полетах на МКС. На выставке представлены бейджи членов государственной комиссии, работавшей на космодроме. На оборотной стороне одного из них приводится порядок запуска космического корабля «Союз ТМА – 06М».

На выставке представлен бейдж члена госкомиссии, работавшей на запуске корабля «Союз МС-19», который отправился на МКС для съемок фильма «Вызов». Это первый художественный проект, который снимали на станции. Экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд стал первым полностью российским экипажем, отправленным на Международную космическую станцию в XXI веке.

Экспонируются памятные знаки и медали, посвященные значимым вехам в истории космонавтики: первому полету человека в космос и первому полету женщины-космонавта Валентины Терешковой. Одна из медалей выпущена к годовщине запуска межпланетной космической станции «Луна-9».

Часть материалов, переданных А.В. Кузьминым, войдет в постоянную экспозицию музея на выставке «Дорога в космос».