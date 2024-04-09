В Саратовской области выявили 38 нарушений правил охоты

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В выходные дни сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области провели 43 рейда в охотничьих угодьях региона. Напомним, в субботу, 6 апреля, стартовала охота на гуся, вальдшнепа и селезня утки в районах северной зоны, таким образом весенний сезон охоты открылся на всей территории региона.По результатам рейдов было составлено 38 протоколов о нарушении правил охоты. Традиционно основная часть нарушений — это охота без разрешения (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ), причем, большая часть таких охотников была выявлена в закрепленных охотничьих угодьях.Кроме того, было составлено 6 протоколов по ч. 1.2. ст. 8.37 КоАП РФ — за ходовую охоту на гуся и селезня утки, которая запрещена в весенний сезон.