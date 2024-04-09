Саратовская область вошла в топ-10 регионов по внедрению муниципального инвестиционного стандарта

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Саратовская область вошла в первую десятку регионов по внедрению муниципального инвестиционного стандарта, показав результат 88%, что выше среднего по стране (62%).Этот механизм стал продолжением Регинвестстандарта и призван упорядочить работу с инвесторами на местах. Работа ведется по поручению Первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.Муниципальный стандарт состоит из 10 элементов.«В рамках внедрения этого механизма мы обучили муниципальных специалистов в региональной инвестиционной школе, помогаем формировать инвестиционные профили муниципалитетов. Наша задача – наладить эффективную работу по привлечению инвестиций на местах», - прокомментировал министр инвестиционной политики Александр Марченко.