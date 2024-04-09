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За два года в села Калининского района переехали более пятидесяти человек

Новости
За два года в села Калининского района переехали более пятидесяти человек


Две семьи приехали из Кемеровской области. Населенные пункты, куда переехали семьи, расположены вдоль трасс – объектов нацпроекта Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги».

За два года в села Калининского района переехали более пятидесяти человек

Специалисты областного минтранса встретились с некоторыми жителями, которые ранее приняли решение переехать в небольшие населенные пункты. Так, семья Бочкаревых из Саратова переехала в Колокольцовку. Село расположено возле региональной трассы «Калининск - Свердлово - Колокольцовка - Кленовка (Волгоградская область)». Супруга – Светлана Бочкарева – родом из Калининского района, однако некоторое время жила в Саратове, супруг также жил в областном центре. Решение переехать из большого города приняли несколько лет назад.

«Как раз начали ремонтировать дорогу, и это сыграло плюсом при выборе населенного пункта, логистика для нас очень важна. Когда была старая дорога – было ужасно, уходило много времени, чтобы добраться до районного центра - Калининска. Сейчас за полчаса можно доехать, а до этого час – 40 минут», - рассказала Светлана Бочкарева. До мобилизации супруга – Михаила Бочкарева, семья часто выезжала в районный центр – Калининск: в магазины и, чтобы провести досуг.

Ещё одна семья, с которой пообщались специалисты министерства, переехала в село Широкий Уступ. Через этот населенный пункт проходит другая региональная трасса «Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка». Дорога соединяет Калининский и Екатериновский районы и ведет в Пензенскую область. Ремонт этой трассы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» был завершен в 2023 году.

«У меня супруг работает сварщиком в фермерском хозяйстве в Екатериновском районе, по новой дороге он быстро добирается до соседнего района. Я работаю не только в школе села Широкий уступ, но и руковожу сельским Домом культуры. Поэтому мне часто по работе приходится ездить в Калининск», - рассказала Нина Худякова.

Также по данным местных администраций Калининского района, к ним переехали семьи из Кемеровской области: семья Швиндт в с. Широкий Уступ переехала в 2024 году и семья Черноножкиных в с.Свердлово в 2023 году.