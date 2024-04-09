В Саратове библиотека для слепых представит Четвертые Гагаринские чтения

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В Саратове 9-10 апреля пройдут Четвертые Гагаринские чтения «Космос. Мы первые в мире!».Мероприятие организовано при поддержке Российской библиотечной ассоциации и регионального министерства культуры.В областной библиотеке для слепых (Детский парк) чтения готовятся в гибридном формате: офлайн и онлайн. Для желающих принять участие в качестве зрителей будет организована трансляция на страницах библиотеки в социальных сетях.Участники поговорят о встречах с Юрием Гагариным, его любимых книгах, месте приземления, работе предприятий по подготовке первого полета человека в космос и о многом другом.Целое направление будет посвящено специфике библиотек для инвалидов по зрению: космос в спецформате и новое в продвижении интереса к теме «Гагарин. Космос» для людей с проблемами зрения.Для участников Четвертых Гагаринских чтений запланирована офлайн-экскурсия в Парк покорителей космоса.