«Мастерская новых медиа» объявила набор на обучение медийщиков

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Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа» объявила набор на второй поток медийщиков в 2024 году. Подать заявку и пройти первые этапы отбора необходимо до 19 апреля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф.Участниками направления «Медиакоммуникации» могут стать медиаменеджеры, руководители и ведущие сотрудники пабликов и каналов в соцмедиа, медиаспециалисты, блогеры, SMM-специалисты, создатели медиаконтента.Прошедших отбор ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение на программе, а также проживание и питание бесплатное.До 3 мая также ведется набор на направление «Стратегические коммуникации» - для сценаристов, продюсеров, режиссеров, медиатехнологов. Участников ждет обучение работе с масштабным проектами.Участники узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания проектов и конструктивного контента, о формировании и развитии личного бренда в медиа, изучат опыт мастеров и их команд. После завершения программы выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и проектов.«Мастерская новых медиа» – программа для медиа- и PR-технологов, создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».