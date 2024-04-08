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«Мастерская новых медиа» объявила набор на обучение медийщиков

Новости
«Мастерская новых медиа» объявила набор на обучение медийщиков


Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа» объявила набор на второй поток медийщиков в 2024 году. Подать заявку и пройти первые этапы отбора необходимо до 19 апреля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф.

Участниками направления «Медиакоммуникации» могут стать медиаменеджеры, руководители и ведущие сотрудники пабликов и каналов в соцмедиа, медиаспециалисты, блогеры, SMM-специалисты, создатели медиаконтента.

Прошедших отбор ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение на программе, а также проживание и питание бесплатное.

До 3 мая также ведется набор на направление «Стратегические коммуникации» - для сценаристов, продюсеров, режиссеров, медиатехнологов. Участников ждет обучение работе с масштабным проектами.

Участники узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания проектов и конструктивного контента, о формировании и развитии личного бренда в медиа, изучат опыт мастеров и их команд. После завершения программы выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и проектов.

«Мастерская новых медиа» – программа для медиа- и PR-технологов, создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».