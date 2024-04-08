Два научных проекта СГУ получат финансирование РНФ

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Российский научный фонд подвёл итоги конкурса проектов отдельных научных групп 2024 года и проводимого по поручению Президента России конкурса междисциплинарных проектов. В рамках этих конкурсов по результатам экспертизы отобрано 546 проектов. На финансирование проектов-победителей в 2024-2027 годах выделено 12,5 млрд рублей.Два научных проекта СГУ будут поддержаны РНФ по итогам конкурса.Поддержку получат проекты «Высокоэффективные многофункциональные биопрепараты на основе наноструктурированных полиэлектролитных систем для высокотехнологичного растениеводства» и «Торговые связи Нижнедонского региона в VI-II вв. до н.э. (по материалам амфорных музейных коллекций)».Первый проект направлен на создание высокоэффективного биопрепарата, который может стимулировать естественные защитные механизмы растений, улучшать биологические свойства почвы и значительно уменьшить количество используемых в сельском хозяйстве синтетических стимуляторов роста и агентов биологической борьбы. Препарат будет перспективным для внедрения в агротехнологии современного растениеводства и модернизации агрономических и фитосанитарных технологий.В рамках второго проекта учёные реконструируют торговые связи Нижнедонского региона в VI–II вв. до н.э. Системный подход к источнику, уточнение датировок отдельных предметов путём анализа керамических комплексов, а также широта охвата музейных коллекций позволит учёным комплексно осветить специфику экономических греко-варварских отношений в регионе.Учёные пополнят общедоступную базу данных, не имеющую мировых аналогов, и создадут «Каталог-определитель профильных фрагментов амфор VI–II вв. до н.э.» для облегчения и повышения качества атрибуции массового материала во время камеральной обработки.