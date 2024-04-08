8 апреля 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 08 апреля
«Мастерская новых медиа» объявила набор на обучение медийщиков
17:29 | 08 апреля
Два научных проекта СГУ получат финансирование РНФ
16:21 | 08 апреля
Атаману казачьего общества Саратовской области Андрею Фетисову вручены Орден «Мужества» и медаль «За отвагу»
15:08 | 08 апреля
Московские эксперты отметили высокий уровень оказания помощи онкологическим пациентам
14:06 | 08 апреля
Выставку "Россия" посетили 10 миллионов гостей!
13:43 | 08 апреля
Три студента Губкинского университета получат стипендию им Ю. М. Лужкова
13:05 | 08 апреля
В Саратове стартовал чемпионат России по хоккею спорта глухих
12:00 | 08 апреля
«Шерстяной» живописью занимаются получатели услуг Озинского центра соцобслуживания
11:00 | 08 апреля
Выставка изобретений Леонардо да Винчи представлена в музее Радищева
10:00 | 08 апреля
В Год семьи юные актёры получили первый театральный опыт от семьи саратовских артистов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Два научных проекта СГУ получат финансирование РНФ

Новости
Два научных проекта СГУ получат финансирование РНФ


Российский научный фонд подвёл итоги конкурса проектов отдельных научных групп 2024 года и проводимого по поручению Президента России конкурса междисциплинарных проектов. В рамках этих конкурсов по результатам экспертизы отобрано 546 проектов. На финансирование проектов-победителей в 2024-2027 годах выделено 12,5 млрд рублей.

Два научных проекта СГУ будут поддержаны РНФ по итогам конкурса.

Поддержку получат проекты «Высокоэффективные многофункциональные биопрепараты на основе наноструктурированных полиэлектролитных систем для высокотехнологичного растениеводства» и «Торговые связи Нижнедонского региона в VI-II вв. до н.э. (по материалам амфорных музейных коллекций)».

Первый проект направлен на создание высокоэффективного биопрепарата, который может стимулировать естественные защитные механизмы растений, улучшать биологические свойства почвы и значительно уменьшить количество используемых в сельском хозяйстве синтетических стимуляторов роста и агентов биологической борьбы. Препарат будет перспективным для внедрения в агротехнологии современного растениеводства и модернизации агрономических и фитосанитарных технологий.

В рамках второго проекта учёные реконструируют торговые связи Нижнедонского региона в VI–II вв. до н.э. Системный подход к источнику, уточнение датировок отдельных предметов путём анализа керамических комплексов, а также широта охвата музейных коллекций позволит учёным комплексно осветить специфику экономических греко-варварских отношений в регионе.

Учёные пополнят общедоступную базу данных, не имеющую мировых аналогов, и создадут «Каталог-определитель профильных фрагментов амфор VI–II вв. до н.э.» для облегчения и повышения качества атрибуции массового материала во время камеральной обработки.