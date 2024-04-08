Атаману казачьего общества Саратовской области Андрею Фетисову вручены Орден «Мужества» и медаль «За отвагу»
Действующие на линии боевого соприкосновения бойцы казачьего батальона «Ермак» были награждены за отличия в боях.
Казакам вручили государственные, ведомственные и награды Всероссийского казачьего общества.
- Я благодарю вас за службу, за настоящую ратную службу, героическую. Знаю, не просто, но казаки никогда не отступали, - обратился к награжденным атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов.
Атаман пожелал казакам Божьей помощи, вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.
После награждения казаки отправились на линию боевого соприкосновения для выполнения боевых задач.
Казакам вручили государственные, ведомственные и награды Всероссийского казачьего общества.
- Я благодарю вас за службу, за настоящую ратную службу, героическую. Знаю, не просто, но казаки никогда не отступали, - обратился к награжденным атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов.
Атаман пожелал казакам Божьей помощи, вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.
После награждения казаки отправились на линию боевого соприкосновения для выполнения боевых задач.