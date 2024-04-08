Московские эксперты отметили высокий уровень оказания помощи онкологическим пациентам

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Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России во главе с руководителем, специалистом группы методологического анализа Центра координации деятельности учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии НМИЦ радиологии Минздрава России Ольгой Тумановой работали в Саратове несколько днейВ составе группы — заместитель председателя профильной комиссии по патологической анатомии Минздрава России, заведующий отделом клинической патологии Университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор медицинских наук Павел Мальков.Эксперты приехали ознакомиться с работой онкологической службы области, оказать методическую помощь. Группа работала в Саратовском областном клиническом онкодиспансере, выезжала в Вольск и Балаково. В Вольское подразделение онкодиспансера сотрудники НМИЦ радиологии Минздрава России приезжают каждый год. Столичные специалисты традиционно оценивают уровень организации поликлинического отделения, систему маршрутизации пациентов, доступность онкологической помощи и оснащение диспансера медицинским оборудованием. Эксперты отметили, что в Вольском подразделении онкодиспансера все виды исследований, в том числе и МРТ, и КТ с контрастом, выполняются на должном уровне. Также сотрудники НМИЦ радиологии Минздрава России встретились с коллективами и руководителями Балаковского и Вольского ЦАОПов и посмотрели, как работает этот формат онкологической помощи пациентам в Саратовской области.На площадке областного минздрава, в ходе итоговой встречи, гости поблагодарили саратовских коллег за работу, отметили высокий уровень организации помощи онкологическим пациентам, пожелали дальнейших успехов.