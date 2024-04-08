8 апреля 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
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18:00 | 08 апреля
«Мастерская новых медиа» объявила набор на обучение медийщиков
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Два научных проекта СГУ получат финансирование РНФ
16:21 | 08 апреля
Атаману казачьего общества Саратовской области Андрею Фетисову вручены Орден «Мужества» и медаль «За отвагу»
15:08 | 08 апреля
Московские эксперты отметили высокий уровень оказания помощи онкологическим пациентам
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Выставку "Россия" посетили 10 миллионов гостей!
13:43 | 08 апреля
Три студента Губкинского университета получат стипендию им Ю. М. Лужкова
13:05 | 08 апреля
В Саратове стартовал чемпионат России по хоккею спорта глухих
12:00 | 08 апреля
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11:00 | 08 апреля
Выставка изобретений Леонардо да Винчи представлена в музее Радищева
10:00 | 08 апреля
В Год семьи юные актёры получили первый театральный опыт от семьи саратовских артистов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Выставку "Россия" посетили 10 миллионов гостей!

Новости
Десятимиллионного гостя встретили на Выставке — им стал Константин Панфилов из Ярославля. Константин и его супруга получили от Дирекции Выставки "Россия" и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин». В ходе поездки они также познакомятся с универсальным атомным ледоколом ФГУП «Атомфлот», знаменитой Кольской атомной электрической станцией и посетят с экскурсией село Териберка, раскрывающее красоту Русского Севера.



«Эта неделя для Выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала нашей работы. Сегодня, 6 апреля, нас посетил десятимиллионный гость. Секрет популярности Выставки в том, что ее делает вся Россия, и все наши экспоненты неравнодушны к ней. Мы объединились всей страной и показываем, чем мы гордимся. Здесь царит атмосфера любви и гордости — она и привлекает людей. Со дня на день Выставка презентует новую масштабную, неожиданную, очень яркую весенне-летнюю программу. Все у нас только начинается!» — отметила генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.

Юбилейных посетителей поздравил генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко. «Поездка будет очень интересной. 3 декабря этого года исполняется 65 лет со дня поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе "Ленин". Эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота. Вы посетите это историческое судно и действующий ледокол. Вам покажут системы управления, штаб морских операций — и вы увидите, как управляют флотом. Я уверен, что такой визит будет не только ярким воспоминанием, но и изменит вашу жизнь», — сказал он.