Выставку "Россия" посетили 10 миллионов гостей!

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«Эта неделя для Выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала нашей работы. Сегодня, 6 апреля, нас посетил десятимиллионный гость. Секрет популярности Выставки в том, что ее делает вся Россия, и все наши экспоненты неравнодушны к ней. Мы объединились всей страной и показываем, чем мы гордимся. Здесь царит атмосфера любви и гордости — она и привлекает людей. Со дня на день Выставка презентует новую масштабную, неожиданную, очень яркую весенне-летнюю программу. Все у нас только начинается!» — отметила генеральный директор Выставки "Россия" Наталья Виртуозова.Юбилейных посетителей поздравил генеральный директор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко. «Поездка будет очень интересной. 3 декабря этого года исполняется 65 лет со дня поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе "Ленин". Эта дата считается днем рождения атомного ледокольного флота. Вы посетите это историческое судно и действующий ледокол. Вам покажут системы управления, штаб морских операций — и вы увидите, как управляют флотом. Я уверен, что такой визит будет не только ярким воспоминанием, но и изменит вашу жизнь», — сказал он.