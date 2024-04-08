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В Саратове стартовал чемпионат России по хоккею спорта глухих

Новости
В Саратове стартовал чемпионат России по хоккею спорта глухих


Лучшие команды со всей страны в ЛДС «Кристалл» поборются за титул сильнейшей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Правительства-министр образования области Михаил Орлов, министр спорта области Олег Дубовенко, председатель регионального отделения Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Александр Чернов, старший тренер сборной команды России по хоккею среди глухих Юрий Измайлов.

В турнире принимают участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Иркутской, Новосибирской, Нижегородской, Самарской, Тверской и Саратовской областей. Наш регион представляет команда регионального отделения «Общероссийской спортивной федерации спорта глухих».

«Саратов впервые принимает данный турнир и мы рады видеть на саратовском льду хоккеистов из девяти регионов страны. В Саратове любят хоккей и у вас есть уникальная возможность не только проявить себя в спортивной борьбе, но и познакомиться с нашим городом. Каждый из вас уже победитель и я уверен, что ваш пример будет стимулом к развитию адаптивных видов спорта. Я желаю командам красивой и честной игры и конечно побед!»,- подчеркнул Олег Дубовенко.

Турнир пройдет с 6 по 14 апреля. Вход на матчи свободный.