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«Шерстяной» живописью занимаются получатели услуг Озинского центра соцобслуживания

Новости
«Шерстяной» живописью занимаются получатели услуг Озинского центра соцобслуживания

Благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография» в центрах соцобслуживания населения области работают творческие мастерские «Доброцентр» где участники проявляют свои способности и таланты.

Так, на занятии в мастерской «Доброцентр» комплексного центра соцобслуживания населения Озинского района для слушателей «Университета третьего возраста» прошел мастер-класс «Картина из шерсти».

Участницы мастер-класса аккуратно выкладывали ворсинки шерсти, подбирая их по цвету, придавали им нужную форму, и в итоге сделали очень красивую картину «Весенняя природа».

«Если вы хотите удивить родных и близких необычным подарком или украсить свой дом, то обязательно займитесь «шерстяной» живописью. Нужно лишь иметь желание создавать красоту вокруг себя, терпение и материалы, которые можно найти без особого труда», – уверены рукодельницы учреждения соцобслуживания.