Выставка изобретений Леонардо да Винчи представлена в музее Радищева

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Уникальная выставка изобретений доступна с 6 апреля по 26 мая в Радищевском музее (ул. Радищева, 41).Выставка состоит из более чем 50 различных экспонатов – от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин. Кроме того, представлены фоторепродукции картин великого мастера, а также стенды с подборкой научных материаловВсе экспонаты сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому посетители могут путешествовать по залам самостоятельно