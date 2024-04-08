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В Год семьи юные актёры получили первый театральный опыт от семьи саратовских артистов

Новости
В Год семьи юные актёры получили первый театральный опыт от семьи саратовских артистов


Завершилась смена «Искусство театра» в Саратовском региональном центре одаренных детей «Галактика64», где 17 юных актеров из Балашова и Саратова познавали базовые элементы театрального искусства.

Ребята изучали историю саратовской театральной школы, получили консультации по сценической речи, актерскому мастерству, сценическому движению, вокалу, хореографии.

Ценным опытом стала увлекательная экскурсия в театральное закулисье во время репетиции и показа дипломного спектакля «Таланты и поклонники» семьи известных саратовских артистов, мастеров курса Игоря и Любови Баголей.

На отчетном выступлении была представлена постановка «Сказка о рыбаке и рыбке» по произведениям А.С.Пушкина. Ребята получили приглашение принять участие в Региональной творческой школе для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга», которая состоится в июне 2024 г.