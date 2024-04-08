«Школы по уходу» помогают улучшить качество жизни старшего поколения

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В рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, продолжаются занятия по обучению родственников навыкам ухода за тяжелобольными людьми.«Школы по уходу» действуют в рамках проекта «Старшее поколение». Уже оснащены необходимым оборудованием демонстрационные комнаты в 34 центрах соцобслуживания населения.Индивидуальное занятие на тему кормления тяжелобольного человека прошло в комплексном центре социального обслуживания населения Балаковского района.«Благодаря обучению навыкам ухода за тяжелобольными людьми можно получить не только ответы на все вопросы, которые интересуют, но и теоретические знания», - отмечает специалист центра Людмила Толстенева.