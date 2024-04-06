6 апреля 2024 СУББОТА
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Саратовцев приглашают на Театральную площадь за экономными покупками

Новости
Завтра, 6 апреля, на Театральной площади будет работать традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, на которой с 7:00 до 15:00 жители и гости Саратова смогут совершить экономные покупки.



Посетителям ярмарки будут предложены свежие овощи и зелень, выращенные в теплицах Саратовской области, мясо, мясные деликатесы и колбасные изделия, рыба, молоко и молочные продукты, яйцо. Будут продавать сахар, подсолнечное масло, муку, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, продукцию пчеловодства, соленья и приправы.

Помимо Театральной площади, торговые точки с продукцией местных сельхозтоваропроизводителей будут работать в Заводском и Ленинском районах. Государственный сельхозрынок в пос. Юбилейный ждет покупателей все дни, кроме понедельника. График работы рынка – сб, вс 7:00-16:00, вт-пт 8:00-17:00.

Получить информацию об ассортименте и участии в ярмарочной торговле (места предоставляются бесплатно) можно по телефонам горячей линии минсельхоза области: 50-70-17 (будние дни), 51-77-12 (суббота, до 14:00).