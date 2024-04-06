Самозанятые представят изделия ручной работы на весеннем фестивале

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Центр «Мой бизнес» до 17 апреля принимает заявки от самозанятых граждан на участие в весеннем фестивале «Форт Фест», который пройдет 19 мая.Услуга оказывается в рамках реализации нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке минэкономразвития Саратовской области.Фестиваль объединяет маркет натуральной продукции и изделий ручной работы. Товары представят производители и поставщики, чьими ценностями является экологичность и натуральность, оригинальность и индивидуальный подход.В рамках государственной поддержки центр «Мой бизнес» оплачивает аренду выставочной площади.Подать заявку можно по ссылке: https://kurl.ru/XmzuG.