Самозанятые представят изделия ручной работы на весеннем фестивале
Центр «Мой бизнес» до 17 апреля принимает заявки от самозанятых граждан на участие в весеннем фестивале «Форт Фест», который пройдет 19 мая.
Услуга оказывается в рамках реализации нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке минэкономразвития Саратовской области.
Фестиваль объединяет маркет натуральной продукции и изделий ручной работы. Товары представят производители и поставщики, чьими ценностями является экологичность и натуральность, оригинальность и индивидуальный подход.
В рамках государственной поддержки центр «Мой бизнес» оплачивает аренду выставочной площади.
Подать заявку можно по ссылке: https://kurl.ru/XmzuG.