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Самозанятые представят изделия ручной работы на весеннем фестивале

Новости
Самозанятые представят изделия ручной работы на весеннем фестивале

Центр «Мой бизнес» до 17 апреля принимает заявки от самозанятых граждан на участие в весеннем фестивале «Форт Фест», который пройдет 19 мая.

Услуга оказывается в рамках реализации нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке минэкономразвития Саратовской области.

Фестиваль объединяет маркет натуральной продукции и изделий ручной работы. Товары представят производители и поставщики, чьими ценностями является экологичность и натуральность, оригинальность и индивидуальный подход.

В рамках государственной поддержки центр «Мой бизнес» оплачивает аренду выставочной площади.

Подать заявку можно по ссылке: https://kurl.ru/XmzuG.