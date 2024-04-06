В Саратовской городской детской клинической больнице заменят неработающий лифт

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С инициативой о выделении денежных средств на эти виды работ в рамках региональной программы выступил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В поликлиническом отделении №3 два лифта, один из которых не работал на протяжении 9 лет. Для учреждения это очень важный вопрос - лифты не соответствуют техническим требованиям эксплуатации по программе «Доступная среда», призванной облегчить жизнь людей с инвалидностью и маломобильных граждан.Поликлиническое отделение рассчитано на 350 посещений в смену, а прикреплено к нему порядка 12 тыс. детей. С момента постройки поликлиники в начале 90-х годов замена этого сложного оборудования не производилась. Лифты сильно изношены в связи с высокой нагрузкой на них, требуют постоянного ремонта.«Лифты необходимы для обеспечения безопасности и доступности медицинской помощи. Замена старых лифтов на новые улучшит условия пребывания в учреждении. На данный момент уже заключены контракты и выполняются работы по проведению обследования существующей строительной части и разработке проектно-сметной документации на замену пассажирских лифтов, а также на установку в шахте платформы подъемника к зданию стационара для маломобильных пациентов», - поделилась главный врач больницы Ирана Мириева.