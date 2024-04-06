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В Саратовском вузе волонтеры помогают бойцам СВО

Новости
В Саратовском вузе волонтеры помогают бойцам СВО


В начале марта в СГЮА по инициативе студентов был создан Волонтерский гуманитарный штаб.

Студенты изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети для наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, а также проводят акции по сбору и отправке гуманитарной помощи.

Спектр деятельности штаба активно расширяется, появляются новые формы и направления для организации гумпомощи для военнослужащих. Развивается материально-техническая база.

Одно из последних приобретений для команды штаба - швейные машинки, которые помогут ребятам в изготовлении носилок-волокуш, пятиточечников и других вещей, необходимых на передовой.

«Молодёжь Саратовской области всегда от всей души стремится помогать. В вузах функционируют волонтерские центры. Активное участие в сборе гуманитарной помощи принимают и студенты юридической академии. Важно, что молодые люди осваивают дополнительные навыки, чтобы иметь еще больше возможностей помогать нашим бойцам в зоне специальной военной операции», - отметила председатель комитета молодёжной политики области Ангелина Беловицкая.