6 апреля 2024 СУББОТА
Новости
17:00 | 05 апреля
Саратовцев приглашают на Театральную площадь за экономными покупками
16:00 | 05 апреля
Самозанятые представят изделия ручной работы на весеннем фестивале
15:00 | 05 апреля
На Кумысной поляне пройдет субботник
14:00 | 05 апреля
В Саратовской городской детской клинической больнице заменят неработающий лифт
13:00 | 05 апреля
В Саратовском вузе волонтеры помогают бойцам СВО
12:00 | 05 апреля
Саратовские врачи снова работают в Сватово
11:00 | 05 апреля
Для уменьшения заторов в Саратове интеллектуальные транспортные системы «изменили» работу 10 светофоров
10:00 | 05 апреля
Социальные партнеры поддерживают участников СВО и членов их семей
09:00 | 05 апреля
Социальное партнерство: в топ-3 вошли Саратов, Аркадакский и Ртищевский районы
16:08 | 04 апреля
Председатель попечительского совета фонда «Орион» Ксения Шойгу проинспектировала доставку адресной гуманитарной помощи в ДНР
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские врачи снова работают в Сватово

Новости
Саратовские врачи снова работают в Сватово


Бригада специалистов под руководством главного врача Энгельсской районной больницы Елены Широких выехала в подшефный Сватовский район

Терапевты и узкие специалисты по поручению губернатора Романа Бусаргина проводят диспансеризацию и лечение жителей в селах и в Сватово ЛНР.

Терапевт, хирург, офтальмолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед оказывают консультативную помощь местным жителям. Кроме того, в этот раз у всех есть возможность сделать УЗИ-диагностику, эндоскопию ЖКТ и рентгенографию.

Мобильными бригадами врачей уже совершено 7 выездов на территории Донецкой и Луганской Республик. Проведены углубленные профилактические осмотры 13 тыс. детей и более 5,5 тыс. взрослых.

По итогам осмотров саратовские врачи формируют информацию о тех, кто нуждается в дополнительных методах обследования, хирургической коррекции и проведении высокотехнологичных видах медицинской помощи. В свою очередь руководство Сватовской больницы составляет перечень специалистов, необходимых для работы в следующий раз.

«Саратовская область в рамках шефской помощи оказывает всестороннюю поддержку жителям на новых территориях. Саратовских медиков в Сватово ждут всегда с нетерпением. Наши врачи проявляют высокую ответственность и мужество, на деле доказывают свой профессионализм. Проводимая бригадами работа бесценна и крайне необходима», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.