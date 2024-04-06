Саратовские врачи снова работают в Сватово

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Бригада специалистов под руководством главного врача Энгельсской районной больницы Елены Широких выехала в подшефный Сватовский районТерапевты и узкие специалисты по поручению губернатора Романа Бусаргина проводят диспансеризацию и лечение жителей в селах и в Сватово ЛНР.Терапевт, хирург, офтальмолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед оказывают консультативную помощь местным жителям. Кроме того, в этот раз у всех есть возможность сделать УЗИ-диагностику, эндоскопию ЖКТ и рентгенографию.Мобильными бригадами врачей уже совершено 7 выездов на территории Донецкой и Луганской Республик. Проведены углубленные профилактические осмотры 13 тыс. детей и более 5,5 тыс. взрослых.По итогам осмотров саратовские врачи формируют информацию о тех, кто нуждается в дополнительных методах обследования, хирургической коррекции и проведении высокотехнологичных видах медицинской помощи. В свою очередь руководство Сватовской больницы составляет перечень специалистов, необходимых для работы в следующий раз.«Саратовская область в рамках шефской помощи оказывает всестороннюю поддержку жителям на новых территориях. Саратовских медиков в Сватово ждут всегда с нетерпением. Наши врачи проявляют высокую ответственность и мужество, на деле доказывают свой профессионализм. Проводимая бригадами работа бесценна и крайне необходима», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.