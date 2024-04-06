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Для уменьшения заторов в Саратове интеллектуальные транспортные системы «изменили» работу 10 светофоров

Новости
Для уменьшения заторов в Саратове интеллектуальные транспортные системы «изменили» работу 10 светофоров

В Саратовской области продолжается внедрение ИТС в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на ряде городских светофоров специалисты установили 54 дорожных контроллера. Они позволяют управлять дорожным движением за счет переключения сигналов светофора. Тем самым, могут уменьшить плотность транспортного потока на наиболее загруженных участках дорог. Так, в частности, был изменен режим работы светофора на пересечении улиц Азина и проспекта Энтузиастов и Рабочей/Чапаева. На пересечении улиц Соколовая и Мурманский проезд установлен новый суточный режим работы, который обеспечивает пропускную способность с учетом вечернего пика транспортного потока.

Кроме того, сейчас тестируется режим адаптивного управления светофоров. Данный режим позволяет управлять дорожным движением в зависимости от транспортной обстановки в данный момент времени без участия оператора. Эта технология применяется на пересечении ул. Большая Садовая – ул. Московская. За счет режима адаптивного управления светофора, удалось на 15-20% увеличить пропускную способность и уменьшить плотность потока.

В Саратовской области с 2020-го года на реализацию мероприятий по внедрению ИТС направили 647 млн рублей.