Социальные партнеры поддерживают участников СВО и членов их семей

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На первом в этом году заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Правительстве области обсуждали развитие социального партнерства, льготы и гарантии участникам СВО и членам их семей и другие вопросы. Вел заседание заместитель Председателя Правительства области, координатор комиссии Сергей Егоров.Сергей Егоров отметил, что Губернатор Роман Бусаргин инициировал заключение плана мероприятий по развитию социального партнерства, главными целями которого являются рост благосостояния населения в регионе, поддержка предприятий, сохранение и развитие кадрового потенциала, поддержка семей с детьми через систему коллективных договоров и соглашений.«Саратовская область в рейтинге регионов по вопросам социального партнерства находится в лидерах. Обращение главы региона к механизму социального партнерства не случайно. Договоренности, используемые сторонами социального партнерства, позволяют расширять круг работодателей, участвующих в решении задач по повышению уровня зарплаты», - рассказал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.Подводя итоги сотрудничества социальных партнеров в 2023 году, руководитель ведомства подчеркнул, что на территории области действовало 4159 коллективных договоров. Их действием было охвачено 65% от среднесписочной численности работающих по полному кругу предприятий и составило 383 тысячи человек, что соответствует 4 рейтинговому месту среди субъектов ПФО.Социальные партнеры рассмотрели вопрос включения в коллективные договоры и соглашения положений по льготам и гарантиям участникам СВО и членам их семей.«В регионе действует комплекс мер, направленных на поддержку участников СВО и их родственников. По линии министерства труда и социальной защиты области оказывается комплекс мер поддержки детям и членам семей участков СВО. Помогают семьям мобилизованных как работодатели, так и профсоюзы. Есть хорошие примеры, когда работодатели выплачивают единовременную и ежемесячную материальную помощь, приобретают сотруднику дополнительное обмундирование, оказывают помощь в бытовых потребностях», - рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Наталья Михайлова.Министерством разработаны рекомендации для включения в коллективные договоры и соглашения. К ним относятся: предоставление отпуска супруге военнослужащего совместно с супругом, оказание материальной помощи работникам, заключившим военный контракт, при отправке в зону военных действии, при лечении и реабилитации после ранения, проведение за счет работодателя дополнительных медицинских обследований, помощь на санаторно-курортное лечение бывших участников СВО, помощь в ремонте жилья, помощь в сборе ребенка в школу, бесплатные новогодние подарки.Замминистра подчеркнула, что трудовые коллективы, получив рекомендации, уже начинают включать в договоры как отдельные разделы, так и положения из предложенных мер.В настоящее время стороны социального партнерства приступают к разработке проекта областного трехстороннего соглашения на 2025-2027 годы, в который будут включены положения по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.На заседании был также рассмотрен вопрос о подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов в 2024 году.