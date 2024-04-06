Социальное партнерство: в топ-3 вошли Саратов, Аркадакский и Ртищевский районы

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В Правительстве области наградили победителей рейтинга эффективности работы территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.«Традиционно в начале года мы подводим итоги эффективности работы территориальных трехсторонних комиссий за прошедший год. Формирование рейтинга направлено на совершенствование системы социального партнерства на территориальном уровне, укрепление взаимодействия между органами местного самоуправления, профсоюзными организациями и работодателями, а также на распространение положительного опыта в решении задач в сфере трудовых отношений», - отметил заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров.Рейтинг составлялся по трем группам участников в зависимости от среднесписочной численности работников по полному кругу организаций муниципальных районов: 1 группа – до 10 тыс. чел., 2 группа – от 10 до 18 тыс. чел., 3 группа – от 18 тыс. чел.В рейтинге эффективности работы территориальных комиссий по итогам 2023 года победителями стали:в 1 группе – Аркадакский муниципальный район,во 2 группе – Ртищевский муниципальный район,в 3 группе – муниципальное образование «Город Саратов».