В Саратовской области усовершенствуют процедуру выдачи разрешений на охоту

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Законопроект внес в Саратовскую областную думу губернатор Роман Бусаргин.Законопроект призван сделать более доступной и прозрачной процедуру распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами.В настоящее время разрешения на добычу степного сурка выдаются в порядке очередности. Предлагается ввести распределение разрешений при помощи жеребьевки. Напомним, за такие изменения проголосовали охотники в ходе опроса в телеграм-канале комитета.Сейчас охотники могут подавать заявления на выдачу разрешений не ранее чем за 10 дней до начала сезона охоты. После многочисленных обращений граждан решено срок подачи заявлений на добычу птиц и пушных зверей (заяц-русак, лисица, корсак (левобережная популяция), енотовидная собака) увеличить до 2 месяцев до начала сезона охоты.Законопроект обсудили в областной думе на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. Региональный парламент рассмотрит документ 10 апреля.