В Саратовской области усовершенствуют процедуру выдачи разрешений на охоту
Законопроект внес в Саратовскую областную думу губернатор Роман Бусаргин.
Законопроект призван сделать более доступной и прозрачной процедуру распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами.
В настоящее время разрешения на добычу степного сурка выдаются в порядке очередности. Предлагается ввести распределение разрешений при помощи жеребьевки. Напомним, за такие изменения проголосовали охотники в ходе опроса в телеграм-канале комитета.
Сейчас охотники могут подавать заявления на выдачу разрешений не ранее чем за 10 дней до начала сезона охоты. После многочисленных обращений граждан решено срок подачи заявлений на добычу птиц и пушных зверей (заяц-русак, лисица, корсак (левобережная популяция), енотовидная собака) увеличить до 2 месяцев до начала сезона охоты.
Законопроект обсудили в областной думе на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию. Региональный парламент рассмотрит документ 10 апреля.