Федеральный проект «Профессионалитет»: Единый день открытых дверей в Саратовской области

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С каждым годом всё больше выпускников 9–11-х классов выбирают колледжи и техникумы. Флагманом среднего профессионального образования является федеральный проект «Профессионалитет», который эффективно удовлетворяет кадровые потребности регионов.20 апреля в нашем регионе пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с проектом, узнать все о возможностях обучения по образовательным программам в Кластерах «Машиностроение», «Сельское хозяйство», «Педагогика - регион 64», «Коммуникационные технологии в сельском хозяйстве». Также ребятам расскажут о возможностях трудоустройства на передовые отраслевые предприятия региона по окончании обучения по образовательным программам.Важными частями Дня открытых дверей станут: областное родительское собрание, экскурсии в формате профессиональных проб, мастер – классы, встречи с ведущими специалистами реального сектора экономики и Всероссийский классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании!».