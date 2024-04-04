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Саратовские театры представили лучшие программы на выставке «Россия»

Новости
На площадке выставочного стенда Саратовской области в рамках Международной выставки-форума «Россия» завершились творческие и презентационные мероприятия цикла «Саратов театральный».

С 1 по 31 марта в пространстве ВДНХ 8 театров представили более 100 мастер-классов, показали фильмы о творческих достижениях саратовской театральной школы, провели встречи с ведущими артистами, лекции, викторины, театрализованные презентации, экскурсии по выставкам, фото- и автограф-сессии. Каждый театр на выставке представил свою уникальную программу.

Экспозиция выставки от Саратовского академического театра драмы им. Слонова была представлена элементами декораций и костюмами из премьерных спектаклей последних сезонов. Здесь были копия памятника Олегу Янковскому в образе барона Мюнхгаузена, остроумно обыгранная в спектакле «Тот самый Мюнхгаузен», роскошное красное платье и корона Марии Стюарт из спектакля «Королева» и кокошник из спектакля «Что делать?». Рядом с памятником охотно фотографировались гости выставки, а некоторые посетительницы были не прочь примерить красивые головные уборы.

В дни работы Балаковского ТЮЗа Кроме того, на площадке работал балаковский художник Дмитрий Лукин. Он рисовал портреты посетителей выставки.

Саратовский ТЮЗ Киселева вошел в топ-5 главных событий недели на Международной выставке-форуме «Россия». Посмотреть первый в мире детский театр пришли тысячи жители самых разных регионов нашей страны, а также иностранные гости. Артист театра Владимир Егоров в образе персонажа спектакля «Пиковая дама» знакомил всех желающих с окутанной мистическими тайнами популярной игрой пушкинских времен штосс, ставшей в версии ТЮЗа беспроигрышной лотереей.

Высокую оценку получила выставка костюмов спектаклей Балашовского драматического театра драмы. На театрализованной презентации Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье» зрителей приветствовали ожившие образы русских воинов разных исторических эпох, которые исполнили гимн фестиваля и поэтические фрагменты спектакля «Встанем вместе за Донбасс».

Гости узнали о театральных традициях региона, знаменитых актерах, которые создавали славу российского театра. «Живые» сценические фигуры из лучших спектаклей рассказывали о премьерах и любимых постановках. Артисты отвечали на вопросы, раздавали флаеры и открытки. Кстати, театральную открытку можно было подписать и отправить по почте себе или друзьям и знакомым.

На региональный стенд приходили и наши земляки.

Эдуард приехал в Москву из Базарного Карабулака Саратовской области. С радостью посетил площадку Балаковского района: «Приятно видеть своих земляков. Программа насыщенная, интересная. Даже захотелось посетить Балаковский театр юного зрителя».

«Мы узнали об одном из старейших театров в Саратовской области, - рассказала москвичка Полина Артемова. - Прекрасный классический репертуар, красивые костюмы, интересные творческие проекты. Приняла участие в мастер-классе и у меня останется память о Саратовской области, Балашовском театре и выставке «Россия».