Саратовских школьников приглашают получить «Билет в будущее»

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8 апреля 2024 года на площадке саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19) снова откроется интерактивная выставка-квест «Лаборатория будущего». В игровом формате она позволяет познакомить подростков с профессиями настоящего и будущего. Это один из офлайн-форматов масштабного проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее», реализуемого в стране в рамках нацпроекта «Образование» по поручению Президента РФ Владимира Путина.— Побывать в «Лаборатории будущего» на площадке Исторического парка можно только организованными группами по предварительным заявкам от образовательных организаций региона. Индивидуальное посещение не предусмотрено. Заявки принимает региональный оператор. Сейчас открыто бронирование дат на апрель, чуть позже будет сформирован график на май. Анонсы и другая актуальная информация о ходе реализации Всероссийского профориентационного проекта в Саратовской области размещаются в официальной группе проекта «Билет в будущее|Саратов» (vk.com/bvb_saratov). Обращаем внимание педагогов, школьников и их родителей, что такой современный профориентационный квест позволяет подросткам всего за полтора часа в увлекательном формате познакомиться с разнообразием профессий и выбрать для себя интересную сферу деятельности, в которой в дальнейшем можно будет выстроить свой профессиональный путь, — рассказал директор Исторического парка Дмитрий Кубанкин.На территории Саратовской области Всероссийский проект «Билет в будущее» реализуется с 2019 года. За это время в различных форматах в нем уже приняли участие более 90 тысяч саратовских школьников.В онлайн-формате проект расположен на цифровой платформе bvbinfo.ru, что дает возможность каждому ребенку, начиная с 6 класса, также принять в нем участие в любое удобное время. Кроме того, проект представлен на базе профессиональных образовательных организаций, детского и мобильного технопарков «Кванториум», для школьников проводятся профессиональные пробы, а с 2023 года и промышленные экскурсии на ведущие предприятия региона.В сентябре 2023 года на базе флагманского проекта «Билет в будущее» во всех российских школах действует профориентационный минимум (Профминимум) для школьников 6–11-х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью. Все школьники России каждый четверг учебного года принимают участие в профориентационном курсе занятий «Россия – мои горизонты».