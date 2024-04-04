В регионе стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года»

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С 28 января по 29 марта в Саратовской области прошел отборочный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди педагогических работников средних профессиональных образовательных организаций, по итогам которого было определено 42 участника, допущенных к региональному этапу конкурса.Участников ждут серьезные испытания, например, «Я – мастер», в котором необходимо представить выступление о личной практике подготовки студентов, основанной на передовых технологиях и педагогиках практической подготовки, а также методиках воспитательной работы и полученных результатах в образовательном процессе. Также педагогам предстоит дать «Мастер-класс» со специальной подобранной рабочей комиссией группой.Результаты регионального этапа конкурса профессионального мастерства будут известны в мае 2024 года. Победитель представит регион на Всероссийском этапе.