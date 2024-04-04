Предприниматели региона привлекли 167 млн рублей при поддержке Гарантийного фонда

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Саратовские предприниматели привлекли 167 млн рублей кредитных средств за 3 месяца текущего года благодаря поддержке Гарантийного фонда Саратовской области. Фонд предоставил 18 поручительств на сумму 81 млн рублей. Заемные средства направлены на развитие предпринимательской деятельности и вложение во внеоборотные активы.В 2024 году за финансовой поддержкой в Фонд обратились предприниматели из 6 муниципальных районов области. Активнее всех услугами пользовались предприниматели города Саратова, Балаковского и Энгельсского районов области.Гарантийный фонд продолжает наращивать объемы поддержки, которая оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, с начала своей деятельности Фондом предоставлено 1 467 поручительств на общую сумму 6 млрд 356 млн рублей, что помогло привлечь 17 млрд 572 млн рублей кредитных ресурсов.Поручительства предоставляются в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Процентная ставка составляет 0,75% годовых для производства, сельского хозяйства, сферы услуг, 1% для сферы торговли. Для стартапов и самозанятых граждан ставка вознаграждения снижена до 0,5% годовых. Максимальная сумма предоставляемого поручительства - 25 млн рублей.Подробнее на официальном сайте Фонда: https://www.saratovgarantfond.ru.