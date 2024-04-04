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В Саратовской области будет создан агроцентр для оптовой торговли агрохимическими продуктами

Новости
В Саратовской области будет создан агроцентр для оптовой торговли агрохимическими продуктами


Между Корпорацией развития Саратовской области и ООО «Еврохимсервис» заключено соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по созданию агроцентра по реализации агрохимических продуктов на территории области.

Компанией приобретена площадка в Аткарском районе, и в настоящее время выполняется ремонт складских помещений.

«Администрация Аткарского района обратилась в Корпорацию развития для содействия в решении вопроса по использованию инвестором железнодорожной инфраструктуры. На встрече с представителями ПривЖД нами были достигнуты договоренности по срокам выполнения работ по обеспечению технической возможности движения состава до объекта и по подготовке необходимой технической документации», - прокомментировал директор КРСО Александр Храпугин.

Объем инвестиций по проекту составляет 70 млн рублей. Запуск объекта планируется в 2024 году.