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Перепланировка и переустройство помещений должны быть узаконены

Новости
Перепланировка и переустройство помещений должны быть узаконены


С 1 апреля вступили в силу изменения в Жилищном кодексе, внесенные Федеральным законом №608-ФЗ. Теперь процедура перевода помещения из нежилого в жилое упрощается.

Если для использования помещения в качестве нежилого или жилого не требуется производить его перепланировку или переустройство, то документ, подтверждающий перевод помещения, является основанием для внесения изменений в сведения ЕГРН.

Если же для использования помещения в качестве жилого или нежилого необходима перепланировка или переустройство, то по окончании данных работ собственник направляет уведомление в орган местного самоуправления. При перепланировке необходимо к заявлению приложить технический паспорт помещения. В случае образования в результате перепланировки новых помещений в уведомлении о завершении перепланировки указываются сведения об уплате госпошлины за госрегистрацию прав на недвижимое имущество.

Акт приемочной комиссии утверждается в срок, не превышающий 30 дней со дня получения уведомления органом, осуществляющим перевод помещений.

Если при переводе помещения требовалось произвести переустройство, то перевод считается оконченным со дня внесения изменений в сведения ЕГРН о назначении помещения. Если же была необходима перепланировка – перевод окончен со дня внесения изменений в сведения ЕГРН о границах или площади и назначении такого помещения или государственного кадастрового учета образованных помещений и государственной регистрации права на образованные помещения.

«Жилищная инспекция области осуществляет контроль за соблюдением требований к перепланировке и переустройству помещений. В случае установления фактов незаконного изменения помещений инспекцией возбуждается дело об административном правонарушении, а орган местного самоуправления требует собственника привести помещение в первоначальное состояние», - напомнила и.о. начальника инспекции Юлия Абрамова.

Ранее под перепланировкой подразумевалось изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт. В новой редакции Жилищного кодекса определено, что перепланировкой считается любое изменение границ, площади помещений, в том числе образование новых помещений.