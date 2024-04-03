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На занятии Педагогического класса СГУ говорили о школе будущего

Новости
На занятии Педагогического класса СГУ говорили о школе будущего


В Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского на занятии педагогического класса гостем занятия стал ассистент кафедры психологии образования и развития Саратовского университета Антон Заграничный. Антон Игоревич предложил ученикам обсудить школу будущего. Темой занятия стала «Школа без стен и оценок: как меняется образование».

По традиции участников занятия приветствовали руководитель приоритетных проектов и программ Елена Елина и завуч педкласса Ольга Прозорова. Они рассказали старшеклассникам о предстоящей олимпиаде «Шаг в профессию учителя». Консультация с потенциальными участниками пройдёт 15 апреля. Победители состязания получат 5 дополнительных баллов при поступлении вместо 4, как было раньше. Такое решение было принято на заседании Учёного совета СГУ.

Ольга Прозорова разобрала со школьниками домашнее задание. «Читать ваши работы – одно удовольствие. Никакого плагиата, объёмные развёрнутые ответы, видна ваша вовлечённость и включённость в тему», – отметила завуч педкласса.

Антон Заграничный поинтересовался у ребят, в какой школе они хотят работать и как она изменится через 50 лет. Будущие педагоги рассказали, что собираются вернуться в родную школу. К характеристикам школы будущего они отнесли внедрение единых учебников, внимание к особенностям каждого ученика, потенциальное слияние с университетами. Также, Антон Игоревич рассказал об образовательных моделях, которые прогнозируют эксперты, поделился современными образовательными инструментами

В конце беседы ученики Педкласса смогли задать интересующие вопросы гостю. В качестве домашнего задания слушателям было предложено подготовить эссе на тему школы будущего.