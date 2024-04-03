Региональный сосудистый центр Балаковской городской клинической больницы отлаживает систему взаимодействия с соседними районами

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Наглядной демонстрацией этому служит значительный рост пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями из соседних районов (Вольского, Пугачёвского, Перелюбского и других) как экстренных, так и плановых.В настоящее время в операционной регионального сосудистого центра проводят в день от 7 до 10 диагностических и лечебных манипуляций, относящихся к высокотехнологичным видам медицинской помощи. Цель, к которой стремятся сотрудники – выйти на режим работы рентгенэдоваскулярной операционной 24/7.«Оказание медицинской помощи в рамках «золотого часа» позволяет уменьшить объем поражения миокарда и ускорить период восстановления пациентов. С момента открытия, отделение рентгенэндохирургических методов диагностики и лечения планомерно увеличивает объем исследований и операций на высокоточном оборудовании, а значит увеличивается и количество пациентов, которым вовремя оказали медицинскую помощь. В настоящее время происходит настройка системы межведомственного взаимодействия в части организации лечения больных с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, а не только на купирование острых состояний. Новая система маршрутизации распространяется на территорию, с населением более 450 тысяч человек», - прокомментировал министр здравоохранения Олег Костин.Приобретение дорогостоящего диагностического оборудования - один из шагов в реализации программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Новое тяжелое оборудование помогает вернуть здоровье и спасти жизнь, способствует улучшению демографической ситуации, в которой, как подчеркивает губернатор области Роман Бусаргин, необходимо добиться положительных результатов в кратчайшие сроки.