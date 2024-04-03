Саратовская область вошла в топ 5 регионов по реализации федерального проекта «Чистая вода»
Среди лидеров по объему выполненных работ с 2019 года:
•Брянская область,
•Кабардино-Балкарская Республика,
•Московская,
•Саратовская,
•Тамбовская области.
«Как отметил Президент в своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию, доступ граждан к качественной питьевой воде остается одной из важнейших и актуальных задач. Это основа здоровья всей нации, поэтому мы активно обновляем объекты централизованного водоснабжения, в том числе по федеральному проекту "Чистая вода". В целом до конца 2024 года планируется улучшить качество питьевого водоснабжения для 5 млн человек», – сказал Марат Хуснуллин.
Всего по федеральному проекту с 2019 года в регионах России построено и модернизировано 1183 объекта водоснабжения и водоподготовки, сообщает телеграм-канал «Правительство России».